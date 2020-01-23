Сегодня, 23 января, в Израиле проходит пятый Всемирный форум Холокоста.

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся туда утром, в последний момент отказался принимать участие в мероприятии. Что уже вызвало скандал и возмущенные комментарии израильской стороны.

Да и в целом получился крайне странный демарш. Особенно в свете того, как сторонники Порошенко критиковали Зеленского за поездку на Форум, где должен был присутствовать и Владимир Путин.

О том, как проходит мероприятие, и почему на него отказался идти Зеленский, разбиралась "Страна".

"Решение президента Зеленского вызывает недоумение"

Владимир Зеленский был приглашен на форум как зритель, без права выступления.

Он отправился в Израиль сегодня утром, но в последний момент заявил, что не будет посещать форум. Президент мотивировал это тем, что интерес к мероприятию огромный и не все пережившие Холокост смогли туда попасть. Им он якобы и уступил свое место.

Однако израильские организаторы заявили, что жертвам Холокоста Зе никак не помог. А его решение назвали "отвратительной манипуляцией".

"Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием "Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", - говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса "Яд Вашем".

"Это отвратительная манипуляция. Печально, что (президент Зеленский - Ред.) так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - добавили представители комплекса.

Судя по всему они имели в виду, что причина, которую назвал Зеленский, не имеет отношения к реальным мотивам решения украинского президента пропустить Форум.

Почему Зеленский поехал на форум по Холокосту, но не пошел на него

Накануне визита Зеленского в Израиль его начали критиковать за это у Петра Порошенко.

Так, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович еще 20 января заявил, что во-первых, унизительно для президента Украины слушать выступление Путина, а самому не выступать.

Во-вторых, очень плохо, по мнению Вятровича, ехать в Израиль на День соборности Украины. Тем более, что это государство "все больше заигрывает с Москвой".

Отметим, что на Ближний Восток Зе поехал уже вечером 22 января - после выступления на форуме в швейцарском Давосе. К поездке на день соборности в Швейцарию Вятрович никаких претензий не имел - видимо, имея на Израиль какой-то особенный зуб.

То есть порохоботы и "партия 8%" набросились на Зеленского, что он якобы не на форум по Холокосту едет, а будет в "массовке Путина".

Хотя на мероприятии выступили и другие мировые лидеры - например, давний друг Зеленского Эммануэль Макрон. Тем не менее президент Украины снова решил не раздражать порохоботов. И попал в довольно-таки глупое положение.

А с учетом недавнего скандала между Израилем и Украиной из-за Бандеры - еще и опасное для двусторонних отношений.

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует причины поступка Зеленского"

"Владимир Зеленский, принимая решение о поездке в Израиль, решал две разноплановые задачи.

Первое - не допустить дальнейшего ухудшения отношений Израиля и Украины после скандала с Бандерой. Поэтому Зеленский в Израиль поехал.

Второе - не допустить разгона зрады в Украине. По поводу того, что он присутствует на мероприятии, на котором выступает Путин и прославляют Красную армию. Поэтому Зеленский на Форум не пошел, уступив место участникам Холокоста.

Вероятно, это виделось президентом и его советниками, как гениальная комбинация. Но в реальности получилось совсем плохо.

Это классический пример, как пытаясь понравиться "элите 8%" попадаешь в очень некрасивую ситуацию", - пишет "Политика Страны".

Где находился Зеленский, пока все лидеры были на форуме, на момент подготовки материала неизвестно. Однако за несколько часов до начала мероприятия президент Украины, надев кипу, помолился за мир в стране у Стены плача в Иерусалиме.

"Мы помним, как в Аушвиц вошла Красная армия". Как проходит форум памяти Холокоста

Судя по тому, что происходит на Форуме в Израиле - там действительно много говорили о вкладе Красной армии в победу над нацизмом и окончании Холокоста.

Однако это вряд ли можно было расценивать как повод игнорировать форум

Тем более, что День победы в Украине - это государственный праздник. И вклад украинцев в это общее дело - очень весомый. Около 7 миллионов жителей УССР воевали против нацистов, включая дедушку самого Зеленского.

"Страна" проследила за тем, что происходило на форуме, куда не пошел Владимир Зеленский.

Пятый Всемирный форум Холокоста проходит в печально-торжественной атмосфере. Выступления лидеров чередуются с кадрами трагедии, историческими дискурсами. Между речами политиков играет симфонический оркестр, состоящий из музыкантов из России, Франции, Германии, Польши, США и Израиля.

Открыл форум президент Израиля Реувен Ривлин. Он выступил с масштабной речью, подробно рассказал, как происходил геноцид евреев. Политик отметил важность того, чтобы никогда снова это не повторилось.

Следом слово предоставили премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху. Он вновь повторил ужасающие факты: шесть миллионов убитых нацистами евреев, полтора миллиона из которых - дети.

"[Лагерь смерти] Аушвиц - это уничтожение, Иерусалим - возрождение. 75 лет назад наш еврейский народ вышел живым, хоть и не невредимым. Мы не забываем пламя костров и дым, не забывает этих ужасов. Мы помним день, когда в Аушвиц вошла Красная армия. Мы помним жертвы народов, которые боролись с Гитлером", - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля рассказал, что он совместно с Владимиром Путиным открыл памятник ленинградским блокадникам, оценив вклад советских граждан в разгром фашистов.

Биньямин Нетаньяху на форуме по Холокосту. Скриншот

"Наш голос сейчас можно слышать и Белом доме, и в Кремле, и в Берлине, и в Париже. У нас есть древняя земля, где собрались изгнанники со всего мира... Израиль благодарит США за борьбу с Ираном [который выступает против Израиля]. Я призываю всех присоединиться к противостоянию с Ираном", - сказал Нетаньяху.

Одним из главных тезисов мероприятия, который повторили многократно, стало участие Красной армии в победе нам нацистами, в результате чего насилие над евреями было прекращено. Израильские выступающие отмечали, что сейчас "в России уровень антисемитизма один из самых низких в мире". Акцентировалось внимание и на том, чтобы нацисты не захватывали власть в странах вновь.

Одним из почетных гостей форума был Владимир Путин.

"Перед поездкой в Иерусалим познакомился с подлинными документами, отчётами офицеров Красной армии после освобождения Освенцима. Должен вам сказать, уважаемые коллеги: читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невыносимо", - начал Путин.

"Маршал Красной армии Конев использовал тактику максимального спасения мирных жителей. Получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не вправе потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путина форуме по Холокосту. Скриншот

Продолжил президент России в том числе с упоминанием украинских событий прошлого: "Но не забудем, что у этого преступления были и соучастники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза орудовали эти бандиты. Было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллионов евреев", - сказал Путин.

Он привел и другие статистические данные: "В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Обращаю на это ваше внимание, друзья. Это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии - 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев".

Путин продолжил: "Холокост - это целенаправленное уничтожение евреев. Но надо помнить, что нацисты говорили такую участь и другим нациям. Недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы… Славянским народам была уготована участь стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти и языка".

"Память о Холокосте станет уроком и предостережением, если история будет полной. Важно использовать все возможности: информационные, политические, культурные", - завершил Владимир Путин. И предложил созвать саммит стран-членов Совбеза ООН, посвященный антисемитизму.

С трогательной речью выступил Эммануэль Макрон. Президент Франции, как и Владимир Путин с вице-президентом США Майком Пенсом, сидел в первом ряду.

"Когда я вижу вас, всех тех, кто собрался… Это много значит. Быть вместе, быть объединенными памятью. Я очень переживаю, что здесь те, кто пережил Холокост, кто передал факел памяти", - начал Макарон.

Эммануэль Макрон на форуме по Холокосту. Скриншот

"История - не игрушка, с которой можно играть, как захочешь. Существуют факты и доказательства. Если мы забудем прошлое, мы сможем в него вернуться. И мы не должны допустить этого. Мы должны сохранять память о прошлом, чтобы сохранять диалог в настоящем", - отметил Макрон.

Он продолжил: "Тогда никто не праздновал освобождение концлагерей. Была тишина. Народы были истощены. Произошедшее было трудно описать словами. То, что происходило, вообще нельзя было назвать каким-то словом. Люди, которые это пережили, решили об этом рассказывать своим детям. Рассказывать историю мальчика, который спрашивал у своей мамы: а можно мне плакать?".

Кроме того Макрон поддержал идею Путина созвать саммит по антисемитизму. "Я согласен с вами, что пять стран - основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе, потому что мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право", - ответил он российскому президенту.