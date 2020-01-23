Власти Китая пытаются не допустить распространения смертоносного коронавируса. В связи с этим им пришлось изолировать три города, в которых проживает 20 миллионов людей. Об этом пишет Guardian.

Уточняется, что 23 января власти запретили транспортное сообщение с городом Ухань, который является столицей провинции Хубэй. Также заблокированы на въезд и выезд расположенные по соседству многомиллионники Хуанганг и Эчжоу. Остановлено движение автобусов, метро, ​​паромов, аэропорта и железной дороги. Опустели полки супермаркетов. А местные аптеки распродали все защитные маски.

Власти опасаются, что предстоящий праздник нового года, который будут отмечать 25 января, может усугубить вспышку, поскольку сотни миллионов китайцев будут ездить по стране.

Издание уточняет, что по состоянию на 23 января, коронавирусом заражено не менее 633 человек, 95 пациентов пребывают в критическом состоянии. 17 жителей Уханя скончались от болезни.

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