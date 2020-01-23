Делегация Украины, которая прибыла в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, успела показать себя не с лучшей стороны. Так, один из делегатов сразу после приезда в "Украинский дом" припарковал свой автомобиль "Тойота" на тротуаре, перегородив проход пешеходам, для которых остался лишь узкий проход у стены.

Об этом сообщает Радио Свобода на своем YouTube-канале.

Как сообщается, полиция в Давосе киевскую манеру парковки не оценила, и за создание препятствий оставила под дворником автомобиля квитанцию о штрафе. "Герою парковки" предстоит заплатить 120 швейцарских франков (124 доллара или 111 евро).

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

В соцсетях, кроме стыда за участника украинской делегации, было высказано предположение, что виновный не понесет заслуженного наказания. Вполне возможно, что штраф за горе-парковщика придется выплатить организаторам поездки, то есть нарушение будет погашено за счет украинского бюджета.

Напомним, ранее в сети появилось фото, как "слуги народа" летят с Зеленским на форум в Давосе.

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