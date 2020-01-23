Из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая. Других дополнительных мер пока введено не будет. В то же время, инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Об этом заявил на брифинге 23 января исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет УП.

"Прямого авиасообщения с китайским Уханем в Украине нет, но есть с Китаем. Сегодня в 13.00 прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения было проведено прием этого самолета. Не вводится никаких дополнительных средств ухода за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений, или плохого самочувствия", - заявил Кузин.

Он добавил, что каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с госпогранслужбой самолеты, которые имеют прямое сообщение с Китаем. Дополнительных мер пока не будет введено.

По словам Кузина, инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Отмечается, что многие пассажиры осуществляют перелет из Китая в Украину с пересадками в других странах, например, Беларуси, Казахстане.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.

Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. По состоянию на 23 января, коронавирусом заражено не менее 633 человек, из них 95 пациентов находятся в критическом состоянии. 17 жителей Уханя погибли.

Напомним, что ранее Минздрав не рекомендовал аэропорту "Борисполь" вводить ограничения на полеты в Китай из-за коронавируса.

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