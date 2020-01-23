Британская полиция приняла решение об удалении малого герба Украины из антитеррористическое пособия британской полиции после многочисленные просьбы украинских дипломатов.

Таким образом, в британском "Руководстве по противодействию экстремизму" не будет представлено изображение Герба Украины – Трезубца. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Соединенном Королевстве в аккаунте в Twitter.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

В полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства. "У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституциональный трезубец", - говорится в сообщении на сайте британской контртеррористической полиции.

Ранее в Британии объяснили, что включили Тризуб в перечень экстремистских символов из-за его популярности у радикалов. "К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Британское правительство заверило украинскую сторону в том, что не преследует цель оскорбить Украину, но признало, что оскорбление было нанесено.