Полиция Британии решила удалить украинский Тризуб из пособия по противодействию экстремизму
Британская полиция приняла решение об удалении малого герба Украины из антитеррористическое пособия британской полиции после многочисленные просьбы украинских дипломатов.
Таким образом, в британском "Руководстве по противодействию экстремизму" не будет представлено изображение Герба Украины – Трезубца. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Соединенном Королевстве в аккаунте в Twitter.
"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
В полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства. "У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституциональный трезубец", - говорится в сообщении на сайте британской контртеррористической полиции.
Ранее в Британии объяснили, что включили Тризуб в перечень экстремистских символов из-за его популярности у радикалов. "К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.
Британское правительство заверило украинскую сторону в том, что не преследует цель оскорбить Украину, но признало, что оскорбление было нанесено.