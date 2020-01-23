Данные Государственной службы статистики и данные, рассчитанные по трем методам в рамках проекта "Оценка численности наличного населения Украины" различаются по причине того, что Госстат учитывал население неподконтрольных Киеву территорий на Донбассе.

Так, по состоянию на 1 декабря 2019 года, согласно ежемесячной оценке Госстата в Украине проживало 41 миллион 922 тысячи человек (без учета Крыма - Ред.), а результаты трехметодного исследования показали цифру в 37 миллион 289 тысяч человек населения.

Об этом заявил председатель Госстата Игорь Вернер на презентации проекта, сообщает издание РБК-Украина.

"Так, если мы проведем простейшую математическую операцию и просто вычтем это население... По данным на 1 января 2019 года по Донецкой области 2 млн 298 тыс. человек и по Луганской области 1 млн 495 тыс. человек, то мы выйдем на цифру около 38 миллионов", - отметил Вернер.

В то же время министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет уточнил, что данные, полученные в рамках проекта "Оценка численности наличного населения Украины" не включают в себя то количество людей, которые живут в оккупированных регионах Донбасса и в Крыму.

"Три методики дали примерно одинаковый результат. Это 37 млн 289 тыс. лиц наличного населения на территории Украины. Эта сумма не включает тех людей, которые живут за границей и на оккупированных территориях. То количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года", - заявил Дубилет.

Напомним, что в Украине в ночь на 1 декабря стартовал первый этап пробной переписи населения, в которой взяли участие жители одного из районов Киева и Киевской области. Второй этап переписи прошел с 14 по 23 декабря. Он заключался в том, что жители этих районов должны были ответить переписчику, который посетит их дома, а также заполнить специальную анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно документам Госслужбы статистики Украины, перепись населения обойдется бюджету в 5 миллиардов гривен. В свою очередь Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра граждан Украины путем объединения 6-7 различных реестров, в которых присутствуют базовые данные о гражданах.