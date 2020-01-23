Глава фракции "Слуга народа" в парламента Давид Арахамия заявил, что внутри фракции существуют 4 неформальные депутатские группы. Однако политик отказался называть, кто в них входит.

Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда, опубликованном в четверг, 23 января.

"Я не признаю. Вы мне говорите - я комментирую", - ответил депутат на вопрос о наличии так называемых групп бизнесмена Ильи Павлюка и депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Арахамия считает, что невозможно предотвратить появление групп во фракции и что целесообразно уменьшать их влияние.

"Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми. Это 10-12 человек до 15 максимум. Для нас это мало, это 10% от общего состава. Если больше - это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться", - отмечает парламентарий.

По его словам, выявлять формирования помогает система "Большого брата", которая анализирует голосование депутатов и находит закономерности. Также политик называет маловероятным объявление досрочных выборов в Раду.

"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - заявил Арахамия.

Ранее Арахамия заявил, что три министра могут написать заявление об отставке.

Также мы писали, что Арахамия подправил сам себя насчет Ассоциации с Евросоюзом.