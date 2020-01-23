Арахамия рассказал о четырех неформальных группах депутатов во фракции "Слуга народа"
Глава фракции "Слуга народа" в парламента Давид Арахамия заявил, что внутри фракции существуют 4 неформальные депутатские группы. Однако политик отказался называть, кто в них входит.
Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда, опубликованном в четверг, 23 января.
"Я не признаю. Вы мне говорите - я комментирую", - ответил депутат на вопрос о наличии так называемых групп бизнесмена Ильи Павлюка и депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Арахамия считает, что невозможно предотвратить появление групп во фракции и что целесообразно уменьшать их влияние.
"Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми. Это 10-12 человек до 15 максимум. Для нас это мало, это 10% от общего состава. Если больше - это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться", - отмечает парламентарий.
По его словам, выявлять формирования помогает система "Большого брата", которая анализирует голосование депутатов и находит закономерности. Также политик называет маловероятным объявление досрочных выборов в Раду.
"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - заявил Арахамия.
Ранее Арахамия заявил, что три министра могут написать заявление об отставке.
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