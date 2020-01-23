За последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн человек и не вернулись. Это, прежде всего, трудовые мигранты, заробитчане. До этого стало известно, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало всего 37 млн 289 тысяч граждан.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил на брифинге.

"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине - это же открытый вопрос. Это открытая статистика", - заявил Дубилет.

1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В конце концов, в правительстве заключили различные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда. Через год-два Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

Ранее "Страна" писала о том, как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики.

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