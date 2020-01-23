Правоохранители подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию об обысках в офисах самых крупных букмекерских контор страны - Favorit Sport и Favorit. Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, прекращена деятельность лиц, организовавших сайт с "виртуальными" азартными играми.



"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.



В прокуратуре сообщили, что после изучения с участием специалистов веб-сайтов favbet.com и favorit.com.ua установлено, что с их помощью предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события.



"Во время спецоперации были проведены санкционированные обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств", - говорится в сообщении.



Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к данному преступлени. После проведения компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 УК Украины (Занятие игорным бизнесом).

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ запретил украинским банкам обслуживать онлайн-казино, букмекеров и игорный бизнес.

Также мы сообщали, что Рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса в Украине.