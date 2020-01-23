В Печерском райсуде Киева проходит слушание по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, где сторонники подозреваемой Юлии Кузьменко блокируют представителей СМИ и не пропускают на заседание.

Правоохранители не реагируют на происходящее в зале суда. Тем временем "группа поддержки" Кузьменко угрожает представителям СМИ и провоцирует присутствующих на конфликтные ситуации.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист издания NewsOne Богдан Аминов.

"На суде по Юлии Кузьменко в деле убийства Шеремета устроили цирк. Группа поддержки Кузьменко стала на входе в зал судебных заседаний и самовольно начала контролировать "кому можно заходить, а кому нельзя". На мой вопрос, кто их наделил такими полномочиями в суде - отвечают "иди пожалуйся". Полиция стоит в сторонке и жует сопли. Уже было пару конфликтных ситуаций, когда журналисты и слушатели не могли попасть, потому что импровизированные вахтеры на входе не знают их.

Ответы в стиле "тебя на прошлых заседаниях не было, значит, ты не за Юлю, пропускать тебя не будем". Некоторым угрожают "пошли на улицу поговорить, я объясню почему ты не зайдешь". С такой работой судебной и правоохранительной системы пора вводить корочку "патриот" и по ней пускать на заседания", - написал Аминов у себя в Facebook.

Напомним, унижение журналистов на судебных заседаниях по делу Шеремета происходят регулярно. На предыдущем заседании на суде в деле Шеремета по апелляции волонтера Юлии Кузьменко 24 декабря пострадали журналисты сразу нескольких изданий.

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