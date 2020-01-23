Справочный курс гривни к американскому доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 23 января опустился до 24,54 грн/$1.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отметим, что в среду, 22 января, справочный курс гривни составлял 24,30 грн/$1.

Напомним, вчера на межбанковском валютном рынке курс гривни упал до 24,43 грн/$1 с 24,28 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Ранее сообщалось, что иностранцы провернули ловкую спекуляцию и резко подняли курс доллара. Вопреки всем ожиданиям, безналичный курс доллара резко подскочил - сразу на 22 копейки, и достиг к вечеру 24,40-24,48 грн/$,

Также мы писали, что во вторник, несмотря на продажу гособлигаций, гривня укрепилась не слишком сильно.