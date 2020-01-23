Три российских политика не прошли погранконтроль в Украине. Они не смогли подтвердить целей своих визитов. Члена "Единой России" не пропустили в аэропорту "Борисполь", а еще двоих - члена КПР и еще одного единоросса - в Жулянах.

Об этом 23 января сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Рейсом из Лондона в Борисполь прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили", – отметили в пресс-службе. Сегодня утром мужчина вылетел в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в аэропорту Жуляны.

"Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров – также представитель "Единой России", другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", – добавили украинские пограничники.

Напомним, что в Киеве невеста пыталась подкупить пограничника, чтобы ее жениху-россиянину разрешили въезд в Украину.

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