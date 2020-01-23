В Днепре скончалась 17-летняя девушка, которая 21 января пострадала при взрыве петард на балконе одной из жилых многоэтажек левого берега города. Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой. За ее жизнь боролись врачи Днепровской областной больницы им. Мечникова. О смерти девушки на своей странице в соцсети сообщил заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев.

"Крайне тяжелое состояние, кома III степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма, не совместима с жизнью", - написал Толубаев.

31-летний мужчина, который и устроил взрыв, пытаясь собрать из множества петард, самодельное взрывное устройство, пока находится в больнице. У него травматическая ампутация руки и шоковое состояние.

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