Эксперты Совета Европы сообщили, что в Польше наблюдается тенденция к росту числа высказываний на почве ненависти по отношению к национальным меньшинствам и, в большинстве случаев, - по отношению к украинцам.

В докладе Совета Европы обратили внимание на заниженные данные в отчетности о количестве инцидентов, мотивированных ненавистью. Однако отметили, что наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще - украинцы. Об этом сообщает "Европейская правда".

В Совете Европы акцентировали внимание на необходимости срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти.

Как сообщала "Страна", генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес вызвал возмущение в отношении украинского законопроекта о дезинформации. Он объяснил, что государство не имеет права ограничивать права сотрудников СМИ и вмешиваться в их деятельность.

Также стало известно, что Россия обратилась к ООН, ОБСЕ и Совет Европы с целью оценить закон о ликвидации русских школ в Украине.