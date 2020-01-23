Глава фракции "Слуга народа" в парламента Давид Арахамия заявил, что несколько министров Кабмина могут написать заявления о своей отставке.

Об этом он сообщил в интервью изданию Украинская правда, опубликованном в четверг, 23 января.

"Думаю, 2-3 министра могут (написать заявление об отставке - Ред.). Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля", - сообщил Арахамия.

Арахамия отметил, что в случае поддержи президентом Владимиром Зеленским заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, "Слуга народа" проголосовала бы за его отставку.

"Скажу так: если бы президент согласовал отставку, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы", - заявил депутат.

Политик уточнил, что идея с подачей заявления президенту, а не Раде не была его идеей.

Парламентарий считает нецелесообразным досрочный роспуск Кабинета Министров и выступает за предоставление ему времени на выполнение обещаний.

"Вот представьте: вы дома делаете ремонт в квартире - вы же не хотите вдруг остановить ремонт и сказать: "Эта бригада пошла, новая пусть заходит". А когда новая заходит - всегда будет говорить, что предшественники сделали то не так, это не так, надо переделывать. Это будет дороже, дольше и невыгодно для вас", - говорит Арахамия.

Как писала "Страна", 17 января Гончарук подал заявление об отставке, Зеленский заявил, что хочет дать шанс Гончаруку и его правительству.

17 января Гончарук предложил Раде уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Арахамия сообщил, что 10 депутатов из "Слуги народа" требуют отставки Гончарука.