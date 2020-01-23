Почти половина воевавших на Донбассе ветеранов испытали на себе предвзятое или несправедливое отношения со стороны сограждан, а почти 80% считают, что их соотечественники вообще не понимают, что в стране происходят боевые действия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Жизнь после конфликта: опрос относительно социально-демографических и социально-экономических характеристик ветеранов конфликта на Востоке Украины и их семей", опубликованные на сайте Международной организации по миграции.

"Почти половина респондентов сообщили о предвзятом или несправедливом отношение к ветеранам со стороны представителей различных групп общества, в частности они испытали такое отношение при осуществлении своего права на бесплатное пользование общественным транспортом или при получении медицинских или административных услуг", - говорится в результатах исследования.

49% респондентов имели опыт с, по крайней мере, одним случаем предвзятого или несправедливого отношения: 31% опрошенных отметили, что такой случай произошел в транспорте, 14% - при получении медицинских услуг, 11% - при регистрации на получение льгот для ветеранов и их семей, 10% - при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты (респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа).

"Опрос ветеранов продемонстрировал, что они чувствуют себя изолированными от общества и имеют прочную самоидентификацию со своей референтной группой. Большая часть респондентов согласилась с мнением, что ветеранов могут понять только те люди, которые хоть как-то связаны с людьми, имеющими военный опыт", - говорится в результатах исследования.

В определении оценки влияния военного опыта и реинтеграции 78% ветеранов согласились с тезисом "граждане не понимают, что в стране идет вооруженный конфликт". 74% опрошенных согласились с тем, что участие в военных действиях "навсегда изменило их жизни", а 73% - согласились с утверждением "только те, кто сами участвовали в боевых действиях, способны понять ветеранов". 66% опрошенных согласны, что "в мирной жизни нарушаются права ветеранов", а 32% опрошенных ветеранов отметили, что чувствуют себя "оторванными от основной части общества".

Уточняется, что исследование проводился в течение июля-октября 2019 года. Были опрошены 2530 респондентов, включая ветеранов и членов их семей, в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровской и Львовской областях, где концентрация ветеранов является наибольшей.

1780 интервью проведено с ветеранами, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых заданий на востоке Украины (Донецкая / Луганская области) с апреля 2014; 750 интервью проведено с членами семей ветеранов (женами, мужьями или партнерами, с которыми ветераны ведут совместное хозяйство).

Отбор респондентов осуществлялся с применением метода "снежного кома". Исследование также дополнено результатами анализа обсуждений в фокус-группах.

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