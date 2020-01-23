Представители мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия в Всемирном форуме памяти Холокоста, "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку". В свою очередь Зеленский объяснил свои действия тем, что на форуме не хватило мест для всех желающих и он передал свое тем, кто пережил трагедию.

"Президенту (Украины - Ред.) объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", - заявили в организации, передает газета Israel Hayom.

"Это отвратительная манипуляция (...). Печально, что (Зеленский - Ред.) так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - добавили представители комплекса.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится в Иерусалиме с рабочим визитом, во время которого уже успел посетить Стену плача, где помолился за мир в Украине.

Также "Страна" писала, что в столице Израиля Зеленский рассказал о том, что на данный момент с российской стороной ведется обсуждение по поводу освобождения всех удерживаемых на оккупированной территории и в РФ лиц.