В Вишневом Киевской области загорелась новостройка на улице Образования, 17. Пожар вспыхнул на строительстве нового жилищного комплекса.

Возгорание произошло в высотном здании около ЖК "Акварели", сообщает "Типичный Киев" на странице в Facebook. "Снова пылает новостройка. На этот раз крупный пожар на строительстве у ЖК "Акварели". Причины пока неизвестны", - говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua, возгорание произошло в высотном здании на улице Образования, 17 в поселке Крюковщина, рядом с Вишневым. В интервью "Сегодня" спасатели ГосЧС сообщили, что возгорание произошло на 12 этаже новостройки. "Загорелся битум на площади 15 квадратных метров. В 10:30 пожар был ликвидирован. В тушении огня были задействованы силы 20 пожарных и применялось три пожарных авто и автолестница. Во время пожара никто из людей не пострадал. Причины выясняются.

Как сообщала "Страна", 22 января в 20:45 в селе Петропавловская Борщаговка, которое находится в Киево-Святошенском районе, начался пожар в двухэтажном здании магазина мебели "Мебельный городок".

Ранее в престижном районе Киева загорелась новостройка бизнес-класса, фото и видео масштабного пожара.

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