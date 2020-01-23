Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с визитом в Иерусалиме, надел кипу и посетил Стену плача, где помолился за мир в Украине.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Офиса президента в своем Телеграм-канале в четверг, 23 января.

Как сообщается, вместе с президентом молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.



"Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 23 января, президент Украины Владимир Зеленскийотправился из Давоса в Израиль с рабочим визитом. Как сообщалось, во время визита Зеленский заявил, что на данный момент с российской стороной ведется обсуждение по поводу освобождения всех удерживаемых на оккупированной территории и в РФ лиц.

Также стало известно, что Зеленский, после прилета в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.