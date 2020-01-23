Украинская власть провела оценку численности населения в стране.

Это не перепись, когда опрашивают каждого человека. А анализ по косвенным факторам: записям в реестрах избирателй, количеству получателей пенсий и школьников, активных мобильных абонентов и так далее.

Преимущество такого метода - он дешевле. Недостатки - погрешность 2-3%. А также по нему нельзя выяснить ряд важных параметров: этнический и языковой состав населения, профессию, образование, жилищные условия людей, внутреннюю миграцию и так далее.

Но информация все равно очень важная: население в Украине власть не считала с 2001 года. Посмотрим, что получилось.

Сколько жителей в стране

На данный момент в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Это без учета Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Примерно такую же цифру эксперты называли "Стране" в материале Стало мало ртов. Как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики.

Во время переписи 2001 года эта цифра была существенно большей - 48 миллионов 457 тысяч человек. А в 1991 году украинцев было более 52 миллионов.

Эта цифра еще в 90-х рекламировалась на украинских телеканалах.

То есть убыль населения страны за все годы независимости - порядка 15 миллионов людей. Из них 11 - с прошлой переписи (то есть за последние 18 лет).

В среднем это потеря по 535 тысяч в год.

Один из главных факторов - это массовая миграция из Украины.

В декабре Госкомстат опубликовал данные, по которым в Украине проживает почти 42 миллиона человек. Однако государственная статистика учитывает лишь смерти и рождения. А подсчеты Дубилета - население, которое на постоянной основе живет в стране.

Разница между этими цифрами (42 и 37 млн) - почти пять миллионов человек. Это и можно считать количеством уехавших из страны на очень длительный период. Кстати, эти данные сегодня подтвердил и министр Дмитрий Дубилет.

Фактор Крыма и Донбасса

Можно также прикинуть, сколько было бы в стране людей, не потеряй Украина Крым и часть Донбасса.

В 2013 году Донецкая область насчитывала 4 миллиона 356 тысяч человек. По новым данным Кабмина - 1 млн 981 тыс. Разница - 2,375 миллиона.

В Луганской области на начало 2014 года жили 2 миллиона 239 тысяч человек. По нынешней же оценке, опубликованной сегодня - 1 миллион 127 тысяч. Разница - 1 миллион 112 тысяч.

Население Крыма в 2013 году составляло почти два миллиона человек, согласно данным Госкомстата Украины.

Итого, на потери территорий в результате событий на Юго-Востоке можно отнести примерно пять с половиной миллионов человек.

Таким образом, начиная с прошлой переписи Украина лишилась в целом 11 миллионов человек. А если исключить из уравнения Крым и Донбасс, где произошли форс-мажорные события - то естественная убыль населения за эти годы - тоже пять с половиной миллионов.

То есть, не будь событий в Крыму и на Донбассе, сейчас в стране могло бы проживать 43 миллиона украинцев. Или больше - если представить, что не было бы обвала гривны и урона экономике после Майдана и войны.

Состав населения

Трудоспособного населения в стране - порядка 25 миллионов человек. Что вроде бы и немало.

Однако к этой категории правительство почему-то отнесло подростков с 15 до 18 лет. А также пожилых людей, которым от 55 до 64 лет.

То есть молодежь и без пяти минут пенсионеров (или фактических пенсионеров), которые или не работают вообще, или трудятся не в полную силу.

Поэтому основное трудоспособное население в стране - это люди от 25 до 54 лет. Таких 16 с половиной миллионов. Это меньше половины украинцев.

В стране также почти на три миллиона больше женщин (20 млн), чем мужчин (17 млн). Причем в основном за счет старшей возрастной категории: женщин старше 65 лет в Украине вдвое больше, чем мужчин.

Как исследовали население и можно ли верить

Как уже говорилось выше - это исследование не перепись. А оценка численности по отдельным данным, которые позволяют установить количество населения.

Кабмин использовал данные мобильных операторов, реестров населения, которые регулярно проверяются (например, реестров избирателей, получателей пенсий, социальной помощи), статистику по рождаемости и так далее.

Подобные комбинированные меры анонсировал еще в осенью министр Дмитрий Дубилет. Он так описывал модель, по которой собирается вычислять количество жителей в Украине.

"1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.

3. Проводим "калибрирующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

4. Вставляем эти данные в математическую модель".

Еще тогда демограф Элла Либанова раскритиковала идею Дубилета. В интервью "Стране" она заявила, что это не перепись. Впрочем, на выходе и сам Кабмин четко указал, что переписи не было.

В то же время Либанова подтвердила нам, что таким образом - сим-карты + реестры - действительно можно определить количество, пол и возраст людей. При условии, что мобильные операторы смогут отличить "спящие" сим-карты и активные. А также учесть тот фактор, что один человек может одинаково интенсивно использовать две симки.

Экономист Андрей Блинов не уверен, что можно корректно высчитать население по сим-картам.

"Подсчёт по активным мобильным телефонам, где в семье из трёх человек их может быть пять, а в домохозяйстве с трёмя детьми — лишь один, оставляет большое пространство для допущений. С большим успехом государство могло бы провести кампанию по выдаче всем гражданам индивидуальных налоговых номеров (по сути ИНН нет только у маленьких детей), и уже на основании этого посчитать численность", - пишет Блинов в Facebook.

Также он считает, что "одним из хитрых результатов есть сообщение государства о том, что пенсионный возраст в стране оценивается в 65 лет (обратите внимание на категорию зрелых трудоспособных 55-65 лет)".

В остальном Блинов предлагает считать полученный Дубилетом результат "матрицей-основой для будущей полноценной переписи".