Мэр Киева Виталий Кличко научился выговаривать слово "диджитализация" (англ - digitalization, оцифровывание) и не любит сидеть в своем кресле в кабинете мэра, называя его "электрическим". Конфуз с диджитализацией произошел в прошлом году в Давосе, где бывший боксер смог сказать это слово лишь с четвертой попытки.

О своих последних достижениях мэр рассказал в видео на Youtube от 23 января, где он показал свой кабинет.

Кличко назвал его "кабинетом принятия решений" и показал "дигитальную карту" Киева из космоса. Карта, как выяснилось, с секретом - она раздвигается, а за ней находится большой экран для презентаций и совещаний.

"Мы должны двигаться в ногу со временем,чтобы наш город был дигитализован", - добавил Кличко. "Диджитализейшен - по-английски. Выучил это слово, чтобы не тыкали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", - отметил на видео мэр.

Он рассказал, что здесь находится "центр управления полетом" системы "Безопасная столица". "8 тысяч камер видеонаблюдения фиксируют в Киеве, где необходимо реагировать", - заявил Кличко.

В помещении также находятся сувениры, подаренные мэру. Среди них Кличко отметил подарки от еврейской общественности, из Израиля, Мюнхена, Берлина, а также мяч проведения ЛЧ в Киеве.

Показал он и телефоны прямой связи "с президентом, премьер-министром и всеми остальными". Также Кличко продемонстрировал свое кресло, которое назвал "электрическим". "Признаюсь, нелегко в нем сидеть, но стараюсь не так много времени проводить в этом кабинете, стараюсь быть в городе, общаться с людьми и решать проблемы,которых достаточно много в городе", - заявил Виталий Кличко.

Видео: youtube.com

Напомним, что мэр Кличко экстренно вернулся из США.

Также недавно мы писали о том, что мэр Киева Кличко с больным ухом пришел на работу и обсудил потоп возле Ocean Plaza.