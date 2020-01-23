Украина планирует пересмотреть Минские соглашения в вопросе контроля над границей и проведении выборов на Донбассе. Так, представители Украины настаивают на отводе войск и контроле границы, а уже после - проведении выборов.

В частности выполнение Минских соглашений хотят привести к следующей формуле из пяти пунктов, о которых сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников в интервью журналистам НВ:

разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе, установление режима тишины, вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, установление украинского контроля над восточной границей проведение выборов.

Представитель Украины в ТГК сообщил о невозможности проведения выборов, если украинская граница с Россией не будет контролироваться украинскими военными, о чем свидетельствует международный опыт.

"Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - сказал Алексей Резников.

"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским... Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил Резников.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что сели в этом году не пройдут выборы на Донбассе, Украина будет искать альтернативу "Минску".

Ранее в Госдепе также прокомментировали возможность выборов в "ЛДНР".