Глава "Радикальной партии" и в прошлом депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко получил 227 тысяч 581 гривен дохода в виде процентов от вклада в государственном банковском учереждении АТ "Ощадбанк".

На сайте Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления также указано, что Ляшко на данный момент является безработным.

Скриншот: сайт Единого государственного реестра public.nazk.gov.ua

Ранее мы сообщали, что мать лидера "радикалов" владеет по меньшей мере десятком участков под Киевом и имеет четыре квартиры.

Напомним, что в ноябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко, одетый в бомбер почти за 162 000 гривен, напал на главу комитета Верховной Рады по энергетике и депутата от партии "Слуга народа" Андрея Геруса. Мы подробно разбирали возможные причины этого конфликта.

Также "Страна" рассказывала о том, почему суд Борисполя решил не арестовывать Ляшко за нападение на Геруса.