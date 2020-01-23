Офис генерального прокурора подготовил подозрения бывшему депутату из "Народного фронта" Георгию Логвинскому и бывшему первому замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Они подозреваются в краже из государственного бюджета 54 млн гривен.

Подозрения пока не подписали, но они уже лежат на столе у заместителя главы ОГП Руслана Рябошапки Виктора Чумака. Об этом в четверг, 23 января, сообщают Украинские новости.

По данным издания, в данный момент Логвинский и Бернацкая находятся за пределами Украины.

По информации Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Логвинский с сообщниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллиона гривень. Для реализации преступной схемы ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Всего, по данным следствия, к преступной схеме причастны 6 человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ и трое технических исполнителей и пособников.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в хищении 54,179 млн грн из бюджета бывшему украинскому представителю президента в Крыму, бывшему уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борису Бабину.

Также мы писали, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Народного фронта.