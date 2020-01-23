Суд Киева сменил содержание под стражей на домашний арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пума"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области.

Об этом 23 января сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Пума - жена атошника Владислава Грищенко (Бучи), которого подозревают в организации покушения на предпринимателя в Ива-Франковской области.

Обоих одно время активно привязывали к делу Шеремета, а записи разговоров Бучи и Пумы заняли немалое место в фонотеке, представленной на брифинге по делу Шеремета руководством МВД. Однако ни Пуме, ни Буче к настоящему времени никаких подозрений по делу Шеремета не вручено. И в официально озвученных материалах дела они отсутствуют как таковые.

То есть, они проходят не по делу Шеремета, а по совершенно другому преступлению - по Ивано-Франковску. Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове. И именно в рамках этого дела Пуме суд и изменил меру пресечения, отправив ее под домашний арест.

Напомним, что в деле "Пумы" и "Бучи" задержан вероятный заказчик.

Также "Страна" разбиралась в том, чем известны "Пума" и "Буча" и почему они исчезли из дела Шеремета.