Министерство социальной политики подсчитало, что 25% населения являются наемными работниками. При этом пенсии получают 27% граждан Украины. Так, соотношение пенсий к зарплате с учетом налогообложения составляет 35,1%.

Также в Минсоцполитики заявили, что средняя пенсия за прошлый год выросла на 16,5%, а по состоянию на 1 января ее размер составляет 3 тысячи 83 гривны.

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП", - заявила замминистра социальной политики Наталья Неньюченко в рамках круглого стола "Надлежащее и эффективное государственное регулирование трех колонн пенсионного обеспечения граждан Украины 2020".

Ранее "Страна" писала, что в Украине начались проблемы с выплатой пенсий. В Пенсионном фонде якобы не желают выплачивать деньги, пока пенсионеры не принесут из банка справки с номером счета IBAN (европейский формат банковских счетов).

Также мы рассказывали, что пенсионный фонд утвердил новый показатель средней заработной платы в Украине, который будет учитываться при выплате пенсий.