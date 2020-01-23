Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что неудачно высказалась о том, что считает очень маленькой зарплату в 36 тысяч гривен. После этого заявления в ее адрес посыпалось такое количество упреков, что министр решила оправдаться.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко, - написала она в Facebook 22 января.

"Учитывая дискуссию вокруг отдельных цитат из моего интервью агентству "Интерфакс-Украина", хочу рассказать. Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор", - сообщила она.

По словам чиновницы, ее "не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки". "Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых", - пишет она.

По словам Новосад, она поддерживает позиции Кабмина, зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. "Это должна быть четкая и прозрачная система", - считает она.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачным. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - резюмировала она.

Фото: facebook.com

Напомним, что министр Новосад хочет внедрить в школы сексуальное образование.

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