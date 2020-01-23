Основными причинами сокращения украинского населения являются миграция, а также негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об этом заявил журналистам министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Есть три больших блока: первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет.

По его словам, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из европейских стран-лидеров по смертности младенцев.

Также мы писали, что Украина попала в топ-5 стран по смертности из-за экологических проблем.