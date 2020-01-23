Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил Иерусалим с рабочим визитом, заявил, что на данный момент с российской стороной ведется обсуждение по поводу освобождения всех удерживаемых на оккупированной территории и в РФ лиц.

Глава украинского государства отметил, что готовится два списка обмена: первый касается пленных на временно оккупированных территориях, а второй затронет крымских татар и украинцев, которые удерживаются в России.

Об этом говорится в соообщении Офиса президента в соцсетях.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - приводит комментарий Зеленского Офис Президента.

Ранее мы писали, что президент Зеленский отправился из Давоса в Израиль с рабочим визитом. Ожидается, что там он проведет встречи с руководством страны и представителями израильских деловых кругов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, состоится ли его встреча в Израиле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.