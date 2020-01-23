В Херсоне неизвестные подожгли офис партии Анатолия Шария, который находится на первом этаже 5-этажного жилого дома по улице Университетской. Правоохранители открыли уголовное производства по факту поджога. В политсиле блогера объявили вознаграждение за видео с регистратора, по которому можно идентифицировать поджигателей.

За видео с регистраторов, камер, где четко видны лица поджигателей, объявили вознаграждение в 50 тыс. грн. За подтвержденную информацию о поджигателе - 100 тыс. грн. Об этом сообщается в телеграм-канале Шария.

В полиции факт поджога подтверждают. Пресс-служба полиции Херсонской области сообщает, что пожар произошел около 23:50 22 января. Работники ГосЧС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. "В Херсоне полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 УК" Умышленное уничтожение или повреждение имущества "по факту поджога офисного помещения в центре города", - говорится в сообщении полицейских.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. По данным правоохранителей, злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые направили на исследование. Полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщала "Страна", на суде по делу Шеремета 24 декабря группа радикалов, в которой самым активным был Виталий Регор, унижала журналистов неугодных им изданий, включая "Страну". Дмитрия Кучера националисты облили мочой.

Через 3 дня полиция вручила Регору подозрение за преступления по 4 статьям Уголовного кодекса. Соломенский райсуд Киева назначил радикалу меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.