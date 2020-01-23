Фонд государственного имущества (ФГИ) обсуждает с Кабмином вопрос приватизации ПАО "Центрэнерго" и "Угольная компания "Краснолиманская" одним "пакетом". В ФГИ обещают прозрачный аукцион по продаже этих объектов, приватизация которых является первоочередной.

Об этом глава ведомства Дмитрий Сенниченко сообщил 22 января агентству Интерфакс-Украина в кулуарах Украинского дома в Давосе, организованного при поддержке Фонда Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

"Это вариант. Мы действительно обсуждаем это с правительством. Моя задача – организовать прозрачный аукцион", – сказал он. При этом Сенниченко уточнил, что по вопросу приватизации Фонд тесно общается с руководством правительства и заинтересованных министерств.

"Но для того, чтобы он (аукцион – Ред.) был организован вовремя и синхронизовано, мы общаемся с Министерством энергетики и экологии, Министерством экономики, премьер-министром, для того, чтобы выбрать правильную политику по части энергоактивов, в том числе таких активов, как ТЭЦы и облэнерго", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о возможности объединения ПАО "Центрэнерго" и компании "Краснолиманская".

Сенниченко при этом добавил, что приватизация таких объектов как "Краснолиманская" должна рассматриваться в контексте реформы всей угледобывающей отрасли.

Напомним, что в Украине началась подготовка к приватизации Центрэнерго.

Также "Страна" разбиралась в том, почему с "Центрэнерго" убирают людей олигарха.