Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который угодил в серьезный скандал, подравшись в ресторане с ветераном АТО Михаилом Майманом, прокомментировал "Стране" свое отношение к потенициальной возможности понести за этот инцидент уголовное наказание.

"Вчера адвокат Мони (Майман - Ред.) - Виталий Куприй - сделал совместное фото со своим подзащитным возле здания Генпрокуратуры после подачи заявления и внесения в ЕРДР. Два здоровых и довольных лица. А уже вечером генпрокурор Рябошапка внес в ЕРДР "нанесение повреждений средней тяжести". Посмотрите на то фото, среднюю тяжесть определили, а бланш под глазом у Куприя. К чему я это?

Моня сидел и рассказывал, что у него сломан нос. А после этого адвокат Куприй в одном из эфиров сделал другое заявление, что медэкспертизу клиент пройдет только завтра. По каким критериям Рябошапка это понял? Супергенеральный прокурор, в голове которого видимо установлен томограф, детектор лжи. Не прокурор, а спецбоевая машина Сороса. У всех этих Моней и Стерненко (речь идет о националисте Сергее Стерненко, который убил человека - Ред.) уголовные дела попадают в ЕРДР быстрее, чем они паркуют свои авто на внутренней парковке Генпрокуратуры. Нет худа без добра. Я очень надеюсь, что эта история в действительности даст возможность и разобраться и поставить точку во всех тех преступлениях, которые совершались и не расследовались преступником, наркоманом и аферистом Моней", - заявил Кива "Стране".

Ранее "Страна" в материале "Ветераны на тропе войны" выяснила, почему депутат Кива подрался с атошником из батальона Корчинского и кого из них посадят.