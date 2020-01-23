В Киеве на улице Саперно-Слободской столкнулись пять автомобилей: "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. Причиной аварии стала обледеневшая улица. В массовом ДТП пострадал мужчина - его госпитализировали с травмой грудной клетки.

Инцидент на дороге произошел 23 января, в 7:40, сообщает "Информатор".

Как рассказал водитель "Славуты", автомобиль, который ехал перед ним, начало заносить на дороге и выбросило в отбойник. Водитель "Славуты", пытаясь избежать столкновения, начал тормозить. Одна девушка-водитель после заноса сразу же уехала, а Lanos въехал в "Славуту". Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась до станции метро "Осокорки".

На месте работает экипаж патрульной полиции. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Фото: kiev.informator.ua

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