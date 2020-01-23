Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в хищении 54,179 млн грн из бюджета бывшему украинскому представителю президента в Крыму, бывшему уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борису Бабину; экс-первому замминистра юстиции; бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к одному из бывших депутатов Верховной Рады.

НАБУ не называет фамилию экс-депутата Рады, но по информации Украинских Новостей, речь идет о Георгии Логвинском (фракция "Народный фронт").

Так, следствие установило, что подозреваемые в период с 2013 по 2016 организовали схему, в которой был использован механизм обращения в ЕСПЧ. Сообщается, что злоумышленники ввели суд в заблуждение.

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", которое является подконтрольным бывшему депутату, по указанию последнего обратился в ЕСПЧ с требованием добиться взыскания из госбюджета 54,179 млн грн в качестве задолженности со стороны "Киевэнерго".

По данным следователей НАБУ, руководство "Золотой Мандарин Ойл" не обращалось за исполнением решения суда в исполнительную службу и не сообщило об этом ЕСПЧ, также умолчав о факте того, что "Золотой Мандарин Ойл" ранее уступил право требования к "Киевэнерго" в пользу другой компании, связанной с бывшим депутатом. Это произошло за полгода до обращения в Европейский суд.

Далее экс-нардеп договорился с руководством Минюста Украины, чтобы при его содействии уполномоченый по делам ЕСПЧ в Украине подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотого мандарина Ойл" 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.

Часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания об обстоятельствах совершенного уголовного преступления, сообщают в НАБУ.

Напомним, что бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, который занимал эту должность еще при Петре Порошенко, заявлял, что он стал советником секретаря СНБО Александра Данилюка.

Также мы писали о том, что Борис Бабин предложил вернуть Крыму воду в обмен на два города. Он отметил, что один из рычагов, которые Украина может применять к России - это отказ от поставки воды по Северо-Крымскому каналу.