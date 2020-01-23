В ночь на четверг, 23 января, в Киеве выпал снег, который на дорогах убирают 163 единицы снегоуборочной техники. Также работает техника и бригады ручной уборки на тротуарах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора", выложив на своей странице в Facebook видео.

"К работе привлечены 163 единицы. Уже в 07.00 была завершена основная работа по обработке дорог противогололедными средствами", - отметил заместитель генерального директора "Киевавтодора" Валентин Осипов.

По его словам, также работает техника и бригады ручной уборки на тротуарах. Особое внимание уделяется лестницам. В "Киевавтодоре" готовы к ухудшению погоды - подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники.

Видео: facebook.com

23 января на большей части территории Украины пройдут дожди со снегом, сухо будет только в западных областях. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов.

Напомним, что синоптики обещали в Украине мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Так же мы писали о том, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.