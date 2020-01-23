Специалисты Уханьского университета опробовали успешный метод лечения пациента, заболевшего коронавирусом 2019-nCoV. 53-летнего мужчину удалось вылечить при помощи экстракорпоральной оксигенации.

Как сообщает ТАСС, медики обнаружили, что вылечить пневмонию нового типа помогает интенсивное насыщение крови кислородом. Известно, что это первый подобный случай в провинции Хубэй.

В КНР по последним данным жертвами пневмонии нового типа стали 17 человек, число заболевших превысило 570 человек. Китайский город Ухань, в котором бушует пневмония, закроют для выезда.

Как сообщала "Страна", власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Украинские врачи выпустили ряд рекомендаций, как не заразиться опасным коронавирусом из Китая: нужно использовать специальные маски для защиты органов дыхания; тщательно мыть руки с мылом; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе; минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение в случае заболевания.