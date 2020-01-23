Сегодня, 23 января, в Давосе в рамках Всемирного экономического форума состоялся Украинский завтрак.

"Страна" пересказывает, о чем говорили на мероприятии.

Железная дорога и кредиты

Главным выступающим был премьер-министр Алексей Гончарук. Он произнес вступительное слово, рассказав, в том числе, о стабилизации экономики и укреплении курса гривны. Для украинских наблюдателей, которые слушали так называемые "пленки Гончарука", его слова отчасти вызвали улыбку.

Одно из резонансных заявлений, которое прозвучало из уст Гончарука: передача немецкой Deutsche Bahn управления "Укрзализныци" на десять лет (мы уже разобрались, кому достанутся украинские железные дороги и что их ждет).

"Да, мы хотим отдать немцам для управления железную дорогу на 10 лет. Это экосистеме решение, которое должно показаться, что Украина открыта для инвестиций", - сказал премьер.

Правда, немцы после этого опровергли слова Гончарука и заявили, что речь не об управлении, а о консультациях. И позже в Киеве будет подписан об этом меморандум.

Непонятно, почему Гончарук заявил о передаче в управление немцам украинских железных дорог. То ли был не в себе, то ли просто сболтнул лишнего ещё до того, как на это отмашку дали "уважаемые партнеры".

Также премьер похвастал новыми долгами. "И мы разместили наши бонды на рекордно выгодных условиях. Это кредит не про деньги, а про доверие", - сказал Гончарук.

Речь идет о выпуске новых 10-летних бондов в евро. На еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

Также у Гончарука спросили касательно 5-летних перспектив во взаимоотношениях с "Газпромом" (отсыл к недавнему подписанию контракта на транзит, - Ред.)

Премьер-министр ответил, мол, не хочет раскрывать все карты. Добавил, что цель номер один - энергоэффективность - "не отапливать космос", а также диверсификация - инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков.

"Будете кандидатом на пост президента США?"

Еще из зала прозвучал интересный вопрос к Гончаруку касательно его увольнения. Его озвучил Дэвид Рубенштейн, соучредитель Carlyle Group (на видео ниже смотрите с 16-й минуты).

"Тогда инвестируешь в такую страну, как ваша, всегда хочет стабильности. И недавно вы говорили об отставке как премьер-министр. Можете ли вы сказать, что эти слухи правдивые? Возможно, вы будете кандидатом на пост президента США?" - спросил Рубенштейн, подразумевая американские выборы 3 ноября 2020 года.

Инвестор сформулировал вопрос таким образом без тени иронии.

Алексей Гончарук ответил обтекаемо. "В следующие пять лет Украина будет стабильной. Правительство будет работать вместе с президентом, пока к этому правительству будет доверие. У нас крутая координация внутри. Прогнозировать что-либо я бы не брался, потому что следующие пять лет Украина будет активно меняться", - сказал Гончарук.

Однако модератор настоял на том, чтобы Гончарук конкретно ответил на вопрос, намеревается ли он уходить с поста главы правительства. "Я не планирую никуда уходить. У нас отличные отношения с президентом и органами власти..." - ответил премьер-министр, тем самым подтвердив предположение "Страны" о том, что готовя прошение об отставке на минувшей неделе на самом деле увольняться он не собирался.

Трудовой кодекс и Сенцов

Затем Гончарук затронул еще две темы. Первая - что весной будет представлено "налоговое законодательство в сторону упрощения". Вторая - относительно уже ставших скандальными поправках к Трудовому кодексу. По всей видимости, внедрить власть их все-таки планирует. В подтверждение этому Гончарук рассказал шутку: сейчас в Украине "развестись проще, чем уволить человека с работы".

Также в ходе Украинского завтрака выступил освобожденный в рамках обмена пленными с Россией режиссер Олег Сенцов. Его речь была короткой. Она коснулась того, что Украина продолжит бороться с "Путиным и российской агрессией".

Остальная часть мероприятия касалась дискуссий про инвестиции в Украине. Участники сошлись на том, что важно искоренить коррупцию в стране.

А из чиновников выступил министр обороны Словакии Петр Пеллегрини. Он отметил, что Зеленский сделал "шаги о которых ранее заявляли, но не делали. Это остановка огня, обмен пленными". При этом он отметил, что важно выполнять Минские соглашения, однако пока он не видит "атмосферы продолжения", которая была дана на встрече нормандской четверки 9 декабря в Париже.

Завершил Украинский завтрак также Гончарук. Он сказал: "Украина - лучшее время для инвестиций прямо сейчас. У нас столько хороших людей в Украине дома..." И добавил: "Для того, чтобы быть успешным в Украине нужно знать два слова. Если вы знаете два слова - "Слава Украине!" - вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите их за мной!"

Видеозапись мероприятия в Давосе смотрите ниже:

22 января в Давосе выступил президент Украины Владимир Зеленский. Как он привлекал инвестиции читайте в нашем материале.