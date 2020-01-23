На "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук, как передает ЕП.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци".

"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Ранее "Страна" сообщала, что в Давосе Гончарук заявил про "чудесные отношения" с Зеленским.