Президент США Дональд Трамп, который выступил в Давосе и посоветовал всем странам думать о себе и брать пример с США, установил личный рекорд по числу твитов за время своего президентства, оставив на своей странице в Twitter 142 сообщения за 22 января.

О рекорде сообщает ресурс Factbase, который следит за деятельностью президента в соцсетях. 22 января Трамп находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он успел опубликовать 142 твита, однако большинство из них были ретвитами - 124 сообщения.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря 2019 года. Личный абсолютный рекорд - 162 твита - Трамп установил, когда еще не был президентом, 5 января 2015 года.

Фото: twitter.com/FactbaseFeed

Напомним, свой аккаунт в твиттере Трамп завел в марте 2009 года. Сейчас у него 71,4 млн подписчиков. Ранее он говорил, что пишет в соцсети сам и отмечал, что не в восторге от такого способа коммуникации. Однако, по его словам, ему приходится это делать, поскольку так он может общаться с избирателями напрямую, не обращаясь к СМИ.

Как сообщала "Страна", глава ФИФА в Давосе подарил Трампу футбольный мяч.

Также стало известно, что в Сенате США начались слушания по импичменту Трампа, которого обвиняют по двум пунктам.