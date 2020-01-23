Вчера Владимир Зеленский выступил на международном экономическом форуме в Давосе. Он говорил, что Украина - это "единорог" (так называют успешные стартапы), который скоро покажет темпы роста, как в Сингапуре или Японии.

Правда, в Сети заговорили о том, все эти достаточно пафосные речи президент произносил перед полупустым залом.

"Страна" разбиралась, так ли это.

Атака порохоботов

Первыми эту тему подняли сторонники Петра Порошенко.

Телеведущий "Прямого" Тарас Березовец, который также был в Давосе, опубликовал в Facebook фотографии, снабдив их комментарем, что Зеленского на форуме никто не слушал.

"Выступление президента Украины на 50-м Давосском форуме. Приветствие было на английском. Далее перешёл на украинский. Зал пустой. Особенно на контрасте с предыдущим спикером, премьером Пакистана Имраном Ханом. Зал был забит. На Зеленском почти все вышли", - сообщил Березовец.

На фотографиях, которые показал телеведущий, видно, что первые ряды заполнены представителями украинской делегации - Оксана Маркарова, Андрей Ермак, Вадим Пристайко и другие.

Но в остально пустых мест действительно больше.

Ответ антикоррупционеров

После поста Березовца за Зеленского начали заступаться антикоррупционные активисты. В частности, Дарья Каленюк, которая летала в Давос.

Она, собственно, не опровергала историю с пустым залом, но говорила, что так было со всеми выступающими президентами - даже с Трампом.

"Здесь пишут, что Владимир Зеленский выступал в Давосе перед пустым залом.

Действительно, в зале было мало людей.

Но на выступлении Трампа тоже не весь зал был полон. Премьер Пакистана выступал до нас и в зале было где-то столько же людей, как и на выступлении Зе. И это нормально для Давоса, ибо:

- параллельно с выступлениями президентов происходят мега-интересные предметные сессии. Их одновременно может быть до 7 штук



- в коридорах и лаундж люди проводят частные встречи, гораздо важнее речей, и так публично доступных



- сам факт, что Президент Украины выступал в центральном зале форума - это очень круто. Здесь президентов много, но такое выступление сделать мало кто может", - написала Каленюк.

Отметим, что все-таки на выступлении Трампа в зале, судя по репортажам американских СМИ, было очень много народу.

Вот скриншот из эфира телеканала CBS News.

Как видим, заполнены почти все места. Очень резкий контраст с тем, что видно у Зеленского.

Украинские президенты и пустые залы

Предыдущий президент Петр Порошенко также не раз выступал перед полупустыми залами.

В частности, такое было в 2018 году 16 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Пресс-служба президента поделилась фото, на котором видно, что Порошенко выступал при при полупустом зале, где занято меньше половины стульев.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Похожий случай произошел на саммите НАТО. 14 июля 2018 года украинского президента слушало всего несколько человек.

Скриншот из видео

Также Порошенко не вызвал интереса своим выступлением на Генассамблее ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке в сентябре 2018 года.

Скриншот с видео

Реакция представителей США на его выступление была довольно настороженной, а россияне сидели со скучающим взглядом.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Во второй половине речи президента не выдержал и задремал глава МИД Украины Павел Климкин.