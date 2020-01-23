Вашингтон, вслед за генералом Касемом Сулеймани, ликвидирует также и нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани. Это произойдет, если он будет убивать американцев.

Об этом спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассказал в интервью газете Asharq Al-Awsat.

"Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба", - заявил Хук.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать бывшего главу "Кудс" Касема Сулеймани после того, как Иран убил американских солдат. Брайан также добавил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать иранский народ, который страдает из-за существующего в исламской республике режима.

Напомним, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом ВВС США.

После этого в Иране пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

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