В Цюрихе полицейские разогнали противников глобального экономического форума в Давосе при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Некоторые протестующие использовали против правоохранителей пиротехнику и бросали бутылки, трое были арестованы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Цюриха.

В ходе протестов был ранен прохожий и госпитализировали одного полицейского, хоть причины его повреждений правоохранители не уточняют. В демонстрации, которая была предварительно согласована с местными властями, приняли участие около 200 человек. Протестующие выступили не только против проведения форума в Давосе, который проходит примерно в 150 километрах от Цюриха, но и призвали к быстрым действиям в борьбе с изменениями климата.

В полиции уточнили, что несмотря на призывы организаторов акции о неприменении насилия, некоторые из участников зажигали фейерверки и бросали их в прохожих, а также разрисовывали витрины магазинов, причинив ущерб на тысячи швейцарских франков.

Как сообщала "Страна", Всемирный экономический форум в Давосе собрал коло 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.

От Украины на форуме в Давосе выступят 7 спикеров. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме вчера, поманив инвесторов в Украину пятилетними налоговыми каникулами и инвестициями.