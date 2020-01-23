Мой контракт с "Нафтогазом" заканчивается в марте этого года - Коболев
Продление контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева находится в компетенции наблюдательного совета НАК. При этом сам контракт главы НАК заканчивается в марте 2020 года.
Об этом заявил сам Коболев в комментарии журналисту УП.
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен - это означает, что он закончен", - заявил Коболев. Он добавил, что вероятность продления контракта - это вопрос к наблюдательному совету.
При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАКа Юрием Витренко.
Напомним, что сегодня "Нафтогаз" обновил состав правления.
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