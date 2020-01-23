В Иерусалиме, где сегодня без участия президента Украины Владимира Зеленского пройдет Форум памяти жертв Холокоста, за порядком будут следить около 10 000 полицейских.

Так, из-за того что в аэропорт начали прибывать иностранные делегации, с 07.00 (время местное) полиция перекрыла главную трассу Тель-Авив - Иерусалим. Также до 10.00 был заблокирован доступ к дорогам и общественным местам на улице рядом с Кнессетом, на которой поселились многие зарубежные гости.

Начиная с 12.00 добраться на запад Иерусалима будет не так легко, по причине того, что дороги в этом направлении для общественного транспорта будут тоже перекрыты. В этом районе находится музей и мемориальный центр Яд-Вашем, где и будет проходить основная часть форума. Дороги перекроют также сегодня вечером, когда зарубежные представители с делегациями отправятся в аэропорт Бен-Гуриона неподалеку от Тель-Авива.

"В период с 09.00 до 11.00 не приезжайте в Иерусалим без острой необходимости", - приводит слова полиции издание The Times of Israel.

Ранее мы писали, что президент Зеленский отправился из Давоса в Израиль с рабочим визитом. Ожидается, что там он проведет встречи с руководством страны и представителями израильских деловых кругов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, состоится ли его встреча в Израиле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.