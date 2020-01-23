Во время тушения пожара в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного самолета C-130 Hercules. При крушении погибли 3 гражданина США.

Обломки транспорта были найдены рядом с городом Кума, который находится на юге австралийского штата. При этом причина крушения пока не известна.

"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей в районе Снежных гор. Наши мысли и искренние соболезнования вместе с их семьями и дружным сообществом пожарных", - говорится в сообщении премьера штата Глэдис Береджиклян в Twitter.

Ранее мы писали, что австралийские власти доставили тонны корма для животных по всему Новому Южному Уэльсу, которые пострадали от пожаров.

Напомним, что количество погибших от пожаров в Австралии выросло до 27 человек.

Также "Страна" сообщала, что власти Австралии предупредили о новой волне лесных пожаров.



