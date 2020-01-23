Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство никуда не уходит, а сам он имеет прекрасные отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом премьер заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Интерфакс.

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи. Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством", - сказал Гончарук.

Также премьер-министр подчеркнул, что он не планирует никуда уходить и имеет прекрасные отношения с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет. …Я не планирую никуда уходить. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми наивысшими органами власти", - отметил он.

Напомним, 15 января в сети появилась аудиозапись с закрытого совещания Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Вскоре на платформе YouTube опубликовали вторую и третью части скандальных переговоров. 17 января Алексей Гончарук написал заявление на увольнение с должности премьер-министра Украины.

Однако, президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Гончарука с поста премьера.

Также "Страна" разбиралась, почему Зеленский не смог уволить Гончарука.