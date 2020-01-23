"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг драки нардепа Ильи Кивы из ОПЗЖ и Михаила Маймана, экс-кандидата в нардепы, причисляющего себя к ветеранам АТО.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, изначально полиция изо всех сил оказывала поддержку Киве. Вероятно, ввиду его близости к министру внутренних дел Арсену Авакову. По заявлению Кивы подняли на ноги полицию Киева, объявили план "Перехват" с формулировкой необходимости розыска злоумышленника, якобы избившего нардепа в ресторане "Мокко" на Крещатике и который скрылся на автомобмле "Мерседес" в сопровождении охраны на "Фольксвагене".

Оперативно полицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению Кивы и заведено уголовное производство по ч.2 ст.346 УК Украины (Причинение легких телесных повреждений или средней тяжести народному депутату - наказание до 7 лет тюрьмы).

Хотя в других случаях вносят в ЕРДР в лучшем случае в начале следующего дня. Однако позже, когда была обнародована видеозапись, где четко видно, что Кива бьет головой Маймана первым, а тот наносит удар в ответ, решили отреагировать в Офисе генпрокурора и внесли ведомости в ЕРДР почему-то сразу по ч.1 ст.122 УК Украины (Причинение телесных повреждений средней тяжести).

Откуда взялась такая оценка травм - непонятно, ведь средняя тяжесть по судебно-медицинским критериям предусматривает наличие переломов.

Как мы выяснили из собственных источников в МВД, после стычки с Кивой Майман написал заявление в ГБР и потребовал завести дело на Киву. По данным наших собеседников из правоохранительных органов вероятно по указанию генпрокурора все дела по этому случаю будут переданы для объединения в один орган - ГБР.

А если учесть что Кива - нардеп от оппозиционной политсилы не исключено, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Если не по ст.122, то как минимум по ч.1 ст.125 УК Украины (Причинение легких телесных), что тянет макимум на наказание - 1 год исправительных работ.

Ранее "Страна" сообщала, что Кива написал заявление об избиении в полицию и рассказал об угрозах накануне драки.