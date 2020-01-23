Не менее 250 раз нападали на украинских журналистов за три минувших года. В 2019 году таких атак было 75 и они сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналист-расследователь Вадим Комаров.

Об этом 23 января на своей странице в Facebook пишет глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он ссылается на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины" по итогам 2019 года, что проводит НСЖУ совместно с партнерскими организациями.

"В прошлом году было зафиксировано 75 инцидентов с применением силы в отношении журналистов в Украине, против 86 случаев в 2018 году. Больше всего инцидентов произошло в декабре - 10, марте - 8, мае и августе - по 6 случаев. Кроме того, эксперты отмечают, что атаки на журналистов 2019 года сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналист-расследователь Вадим Комаров, который стал вторым в Европе журналистом, который погиб в 2019 году из-за своей профессии", - заявил Томиленко.

Он пишет, что согласно обнародованным данным "Индекса", в 12 случаях нападающими были чиновники, чиновники или депутаты, так же в 5 - правоохранители, 3 инцидента произошли с применением оружия. Что касается регионов, то очевидное лидерство в антирейтинге сохраняет Киев и область, где, в частности, зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Одесская область - 11 случаев применения силы к журналистам. Третье разделили Херсонская, Черновицкая, Волынская области - по 4 инцидента.

"Третий год подряд отмечаем очень высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов. За 2017-2019 годы в целом зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов. Это впечатляющая и недопустимая цифра. Позорным остается тот факт, что, как и в прошлом году, большим является количество нападений именно на женщин-журналисток. Нападающие готовы атаковать незащищенных - бить девушек с микрофонами", - сообщает Томиленко.

"Индекс физической безопасности журналистов Украины" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. "Индекс..." публикуют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Фото: facebook.com

Напомним, что Минкульт обнародовал проект закона о дезинформации, по которому журналистов можно сажать на срок до 7 лет.

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