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Зеленский не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста

ртв Холокоста
Сегодня, 23 января, президент Украины прилетел в Израиль, фото: ОП

Владимир Зеленский, после прилета в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Глава государства заявил, что это произошло по причине огромного интереса к форуму и малому количеству мест.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Примем участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить.", - написал глава государства в соцсети.

Зеленский не примет участие в Форуме жертв Холокоста

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Ранее "Страна" сообщала, что в Давосе Зеленский и Рютте обсудили две авиакатастрофы - лайнера МАУ и рейса MH17.

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Темы: Владимир Зеленский Холокост новости Израиля форум Президент
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