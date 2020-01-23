Вчера в ресторане на Крещатике подрались нардеп Илья Кива и атошник Михаил Майман.

После этого генпрокурор открыл дело против Кивы, который теперь, отметим, не имеет депутатской неприкосновенности.

Это, кстати, первое дело, открытое Рябошапкой против народного депутата после отмены иммунитета с 1 января.

Скорость возбуждения производства поражает. Особенно, если учесть, что Кива представляет "Оппозиционную платформу" - парламентскую фракцию, которая оппонирует "Слуге народа".

"Страна" разбиралась в инциденте и его политических последствиях.

Драка в ресторане "Мокко"

Вчера "Страна" опубликовала видео стычки. На нем видно, как произошел инцидент.

Майман и Кива сидели за разными столиками. Атошник с компаний поднялись с мест и начали уходить. В этот момент Майман, развернувшись к Киве, который сидел неподалеку, начал ему что-то говорить.

Кива встал из-за стола и, приблизившись к Майману, нанес ему удар головой в лицо. Неизвестно, достиг ли удар цели или это было угрожающее движение, но атошник в ответ ударил депутата по голове рукой. Тот отшатнулся, после чего их разняли.

Судя по этому видео, мужчины еще до физического контакта уже какое-то время вели перепалку. Также с высокой долей вероятности последние слова Маймана, который он произнес, обернувшись к Киве, спровоцировали его встать и подойти, после чего произошел обмен ударами.

Однако разберем, что говорят об инциденте сами его участники.

Версия Кивы

По словам депутата, Майман провоцировал его в ресторане.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал он в Facebook.

Илья Кива также прикрепил к своему посту скрины переписки с неприятелем, которые мы не публикуем из этических соображений. В ней Майман угрожает при встрече Киву "в рот вые@ть", а также предлагал ему "как мужику выходить на ринг". То есть явная провокация на драку.

Также нардеп опубликовал пост, в котором Михаил Майман открыто говорит о том, что объявил своеобразный флешмоб против нардепа: "сегодня Илье Киве наплевал в рот. новый флеш моб. Наплюй Киве в рот. Всем хорошего дня", - так выглядит одно из заявлений атошника.

Также Кива рассказал, кто такой, по его мнению, Михаил Майман.

"Этого мужика в свое время подтянуло СБУ. Он - конторский провокатор. В прошлом он занимался торговлей тяжелыми наркотиками, был "в разработке" (под наблюдением спецслужб - Ред.), и его зацепила Служба. Он подозревался в расстреле "Киевгорстроя" из гранатомета (это произошло в апреле 2018 года - Ред.). Его постоянно использовали для грязной работы. Его задача - дискредитация. Он системно угрожал и записывал моих детей. Еще полгода назад я обращался с заявлением в Нацполицию. Он ездит на бронированном шестисотом "Мерседесе" с левыми номерами и с микроавтобусом сопровождения государственной охраны. Он выполняет задачу по дискредитации и системной провокации оппозиционных политиков", - заявил Кива "Стране".

Версия Маймана

Атошник тоже прокомментировал драку. Он заявил, что это Кива громко матерился, а поскольку в компании Маймана была девушка, они решили уйти. Но нардеп якобы остановил его своим окриком.

"Мы сидели просто общались, Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались криминальные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы встали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал. Сидела девочка, он громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья "хорошие" выражения знает. Мы встаем, уходим, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он поворачивается: "Стой, я сейчас тебе объясню", - рассказал Майман в эфире канала "Наш".

"Он говорит: "Я ж тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?", - процитировал он якобы слова Кивы, а потом получил удар в нос. При этом Майман утверждает, что не ударил нардепа в ответ, а "грубо оттолкнул".

Атошник заявил, что они с Кивой знакомы еще со времен службы на Донбассе, общались они и после нее. Почему они начали конфликтовать - не объяснил.

При этом, учитывая угрозы в соцсети, которые Майман публиковал накануне инцидента, его версия о том, что лишь Кива провоцировал драку, выглядит сомнительной.

"Брат" Корчинского. Кто такой Михаил Майман

Майман служил добровольцем в батальоне "Святая Мария", который состоит в основном из националистов "Братства" Дмитрия Корчинского.

На ФБ-странице есть их совместные фото с Корчинским.

В АТО Майман находился, по его словам, два года - с 2014 по 2016 год. После этого он заявлял, что его преследуют спецслужбы и одно время с семьей проживал в США.

Михаил этим летом пытался стать народным депутатом и шел самовыдвиженцем от округа в Шевченковском районе Киева.

Что говорят в полиции и прокуратуре

Кива заявил, что снял побои подал заявление на Маймана в полицию. В ведомстве подтвердили, что приняли заявление и теперь разыскивают Маймана.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем (Кивой - Ред.) и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка.

Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - заявили в пресс-службе полиции.

Как стало известно "Стране", по заявлению Кивы подняли на ноги полицию Киева, обьявили план "Перехват" с формулировкой необходимости розыска злоумышленника, якобы избившего нардепа. Полиция искала "Мерседес" в сопровождении охраны на "Фольксвагене".

При этом полиция оперативно внесла данные в Единый реестр досудебных расследований и завела производство по ч.2 ст.346 УК Украины - причинение легких телесных повреждений или средней тяжести народному депутату.

Наказание за это - до 7 лет тюрьмы.

То есть полиция, как видим, открыла дело по заявлению Кивы (видимо из-за близости депутата к главе МВД Арсену Авакову). А вот Офис генпрокурора - наоборот по жалобе Маймана.

Причем сделал это персонально Руслан Рябошапка - по новому закону, только он имеет право инициировать дела против народных депутатов, с которых в этом году сняли неприкосновенность.

У Рябошапки сообщили, что Кива ударил Маймана головой в лицо и признали атошника потерпевшим. Дело открыто по статье 122 часть первая - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Правда, почему именно такая квалификация - непонятно, поскольку она подразумевает переломы. Однако после инцидента Майман выступал по ТВ, и никаких переломов, или даже следов побоев у него на лице не было.

Как стало известно "Стране", по указанию генпрокурора все дела по этому случаю будут переданы для обьединения в один орган - ГБР. А если учесть что Кива - нардеп от оппозиционной политсилы, нельзя исключать, что он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Если не по ст. 122 то, как минимум, по ч.1 ст. 125 УК Украины - причинение легких телесных повреждений, что тянет при максимальной санкции на год исправительных работ.